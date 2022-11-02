نيجيرفان بارزاني ورومانوسكي: تشكيل الحكومة فرصة لتحقيق الاستقرار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إيلينا رومانووسكي اليوم الأربعاء، على ان تشكيل الحكومة الإتحادية، يشكل فرصة لحل المشاكل وتحقيق الاستقرار في العراق.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لإيلينا رومانووسكي، ووفد دبلوماسي عسكري مرافق في أربيل.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آخر التطورات السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأكدا أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة العراقية من أجل حل المشاكل، واتفقا في الرأي بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل فرصة لحل المشاكل وبإمكانها العمل على تحقيق الأمان والاستقرار للبلد والذي سينعكس على استقرار المنطقة كلها.

وشدد الجانبان على أهمية عقد علاقات متوازنة للعراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، واتفقت وجهات نظرهما على أن الفرصة متاحة للحكومة العراقية الجديدة لتشجع الاستثمار، من خلال تمهيد الأرضية، وتجذب رؤوس الأموال والقطاع الخاص الأجنبي للمشاركة والمساهمة في عملية تطوير البلد.

وبحث الجانبان علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان في محور آخر من الاجتماع، حيث أكدت فيه السفيرة الأمريكية رغبة بلادها في تعزيز تعاونها وعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وسلطت الضوء على عملية الإصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة ودعم بلدها ومساندته لإنجاح العملية.

كما تطرق الجانبان الى مشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي التي تبذل لحلها، وكذلك أهمية حل مشكلة النفط والغاز مع بغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية تهدئة التوترات، التغير المناخي، الإصلاح الاقتصادي، أوضاع المنطقة بصورة عامة.