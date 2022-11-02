مطار كركوك يشهد أول رحلة الى اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية التركية في العراق، اليوم الأربعاء، أن مطار كركوك سيشهد أوَّل رحلة إلى اسطنبول غداً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير الخطوط الجوية التركية في العراق خير الدين قارقي، ان "خطَّاً جديداً انطلق من مطار كركوك الدولي الى مدينة إسطنبول وبواقع رحلة واحدة أسبوعيأ تبدأ بشكل رسمي ابتداءً من يوم غد الخميس".

وأضاف خير الدين، انه "بالتنسيق بين الجهات المختصة من الحكومة العراقية وسلطة الطيران المدني وإدارة مطار كركوك والخطوط الجوية التركية والجهات المختصة، تم استحصال جميع الموافقات الرسمية والإدارية واللوجستية لزيادة عدد الرحلات الجوية من مطار كركوك الى مطار اسطنبول الدولي وبواقع أربع رحلات اسبوعياً، ابتداءً من مطلع شهر كانون الأول المقبل".

وتابع، أن "دراسة عملية وأوقات مُجَدْوَلَة أُعِدَت لهذا الشأن تهدف الى إنجاح وزيادة أعداد الرحلات المتجهة من مطار كركوك الدولي الى مطار اسطنبول الدولي في خطوة عملية تعزز وتسهل نقل المسافرين وتنشط عمل شركات الطيران بين البلدين".

ويُعدُّ مطار كركوك الذي أنشئ في سبعينيات القرن الماضي، من أضخم القواعد الجوية العراقية التي استُخدِمت كقاعدةٍ لانطلاق الطائرات في الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988.

كما اتخّذته القوات الأمريكية إبّان إطاحة نظام صدام حسين عام 2003، مقراً أساسياً لها في مدينة كركوك، حتى انسحابها منه نهاية 2011.

وفي عام 2018، قررت الحكومة العراقية تحويل المطار الذي كان يسمى قاعدة كركوك الجوية، إلى مطارٍ مدني عن طريق الاستثمار.

وتعدُّ محافظة كركوك التي تبعد نحو 265 كم عن العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.