سیاسة

6 سفن محمّلة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

author_image سوار أحمد
ترکیا سفن الحبوب أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- غادرت ست سفن شحن محملة بالحبوب اليوم الخميس، الموانئ الأوكرانية التزاما بالاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف برعاية تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلا عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها قد حصلت على ضمانات أمنية كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله "بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت ست سفن شحن الموانئ الأوكرانية".

وكانت موسكو أعلنت السبت أنها ستعلق مشاركتها في تنفيذ اتفاق الحبوب، متهمة أوكرانيا باستخدام ممر شحن آمن أقيم بموجب الصفقة لشن هجوم بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود.

وإثر ذلك، بذلت تركيا والأمم المتحدة، اللتان توسطتا في الاتفاق الموقّع في تموز/يوليو، جهودا دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الاتفاق الرامي إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إنها حصلت على ضمانات كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية.

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