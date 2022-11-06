أمن

الأسايش تجهز على داعشيين اثنين بعد اشتباك مسلح غرب السليمانية

لم يصب أي منتسب في الأسايش خلال الاشتباك
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان السليمانية أسايش داعش

أربيل (كوردستان 24)- أفادت أسايش (أمن) محافظة السليمانية مساء اليوم الأحد بمقتل عنصرين من داعش في اشتباك مع الأجهزة الأمنية غرب السليمانية.

ووقع الاشتباك في منطقة كجاني سنكاو بعدما حاصرت قوات الأمن الإرهابيين الاثنين في محاولة لاعتقالهما، حسبما ذكرت قوات الأسايش.

وقالت مديرية أسايش غرب السليمانية في بيان إن الإرهابيين الاثنين قتلا بعد اشتباك مع قوات الأمن استمر زهاء نصف ساعة.

وأشارت إلى أن العملية جاءت استناداً إلى مذكرة قضائية، وبناءً على معلومات مسبقة ومراقبة دقيقة بشأن تحركات الإرهابيين الاثنين في المنطقة.

ولم يصب أي منتسب في الأسايش خلال الاشتباك، حسبما جاء في البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الاتصالات العراقية تعد دراسة لإعادة أسعار بطاقات شحن الهواتف إلى سابق عهدها
  2 ساعات
العراق

الرئيس العراقي يحضر قمة الزعماء في مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ
  2 ساعات
العراق

بالفيديو | سقوط إصابات بانهيار مبنى تجاري إثر حريق ضخم في بغداد
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف