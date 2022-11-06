الأسايش تجهز على داعشيين اثنين بعد اشتباك مسلح غرب السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت أسايش (أمن) محافظة السليمانية مساء اليوم الأحد بمقتل عنصرين من داعش في اشتباك مع الأجهزة الأمنية غرب السليمانية.

ووقع الاشتباك في منطقة كجاني سنكاو بعدما حاصرت قوات الأمن الإرهابيين الاثنين في محاولة لاعتقالهما، حسبما ذكرت قوات الأسايش.

وقالت مديرية أسايش غرب السليمانية في بيان إن الإرهابيين الاثنين قتلا بعد اشتباك مع قوات الأمن استمر زهاء نصف ساعة.

وأشارت إلى أن العملية جاءت استناداً إلى مذكرة قضائية، وبناءً على معلومات مسبقة ومراقبة دقيقة بشأن تحركات الإرهابيين الاثنين في المنطقة.

ولم يصب أي منتسب في الأسايش خلال الاشتباك، حسبما جاء في البيان.