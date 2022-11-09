سیاسة

نقابة صحفيي كوردستان تدعو لتخصيص أراضٍ لأعضاء فرعها في كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- دعت نقابة صحفيي كوردستان، اليوم الأربعاء، محافظ كركوك بتخصيص مساحاتٍ من الأراضي لأعضائها في فرع كركوك، إسوةً بباقي الصحفيين العراقيين.

وقالت النقابة في كتابٍ رسمي موجّه إلى محافظ كركوك، "استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم 419 لعام 2019، بتخصيص قطع أراضي لموظفين في دوائر المحافظة والصحفيين من أهالي كركوك".

وأضافت "نحن كمجلس نقابة صحفيي كوردستان، لدينا فرع في كركوك وله أعضاء متميزين وميدانيين ولهم دور مشرّف في توصيل الأحداث والمستجدات في محافظة كركوك".

وتابعت "يرجى من سيادتكم النظر في الموضوع وتخصيص نسبة من تلك الأراضي إلى الصحفيين الأعضاء في فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان، وعدم حرمانهم من هذه التخصيصات أسوةً بأقرانهم من الصحفيين العراقيين".

ولفتت النقابة في كتابها الموجّه للمحافظ، إلى أن "تعاونكم معنا، دليل حرصكم على الوحدة والتعايش السلمي داخل محافظة كركوك".

وكان مدير بلدية كركوك، فريدون عادل، قد أعلن مارس آذار 2021، أن الإجراءات مستمرة لإفراز وتخطيط الأراضي المخصصة للصحفيين أسوة ببقية الشرائح المشمولة.

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