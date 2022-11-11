الصين تعرض مقاتلاتها الجديدة "التنين العظيم" لأول مرة

أربيل (كوردستان24)- عرضت الصين عن مقاتلات الشبح جاي20 التي تلقب بالتنين العظيم ضمن فعاليات الدورة الـ14 لمعرض الصين الدولي للطيران، والذي انطلق بمشاركة أكثر من 740 شركة طيران من 43 دولة، ويقام المعرض كل سنتين ويستمر لستة أيام لعرض أحدث التقنيات في تكنولوجيا الطيران المدني والعسكري.

والى جانب الطائرة الشبح الجديدة كشفت الصين أيضاً عن أحدث إصداراتها من الطائرات المقاتلة العابرة للقارات وينغ لونغ المسيّرة من الجيل الثالث والقادرة على حمل 16 صاروخا وقنبلة، كما كشفت عن أول طائرة مدنية، وتمتلك الصين نحو 200 من طائرات الشبح وبذلك غدت ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الامريكية تمتلك مقاتلات من الجيل الخامس.

واحتلت الصناعات العسكرية حيزاً مهماً في المعرض، وهو ما عكس توجه الصين نحو تطوير منظومتها الدفاعية في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين.

وقد استقطبت هذه الإصدارات صفقات أسلحة جديدة للشركات الصينية، حيث قال مدير قسم إدارة الأصول بمؤسسة الفضاء الصينية وان يانهوي، إن المبلغ الإجمالي للعقود الموقعة هذا العام تجاوز الدورة السابقة، وأضاف أن صفقات الشراء بلغت 50 مليار يوان (نحو 7 مليارات دولار أميركي).

ويأتي هذا المعرض في وقت تزداد فيه التوترات في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين، حيث نشرت بكين أكثر من 100 طائرة من مقاتلاتها الجديدة جاي-20 على طول الشريط الساحلي الجنوبي لها، مع تكثيف الدوريات والتدريبات في منطقة بحر جنوب الصين، الأمر الذي وجدت فيه واشنطن تهديدا استدعى تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالصين.

واعتبر المحلل السياسي قاو جي كاي أن "الصين بالتأكيد في موقف دفاعي، ولا حاجة لها لاتخاذ زمام المبادرة لمهاجمة الولايات المتحدة أو أي دولة، وأن كل الاستعدادات القتالية للصين هي استعدادات لصد غارات وهجمات خارجية".