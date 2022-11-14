سیاسة

أنقرة تُعلن اعتقال المسؤول عن تفجير اسطنبول

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ترکیا وزير الداخلية تركيا تفجير اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن اعتقال الشخص الذي زرع قنبلةً في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

وتسبب تفجيرٌ ضرب شارع الاستقلال السياحي وسط اسطنبول، أمس الأحد، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالةٍ حرجة، في آخر إحصائية رسمية.

واتّهم صويلو حزب العمال الكوردستاني بمسؤوليته عن العملية، معلناً اعتقال شخصٍ "متّهم" بوضع قنبلة في مكان التفجير بشارع الاستقلال.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد أكّد في وقتٍ سابق،أنه يعتقد أن تفجير شارع الاستقلال "عمل إرهابي وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة".

وعقِب التفجير، جدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توعّده ما أسماها بـ "التنظيمات الإرهابية" دون تحديد أسمائها، مؤكّداً أنها "لن تتمكن من تركيع الدولة".

وتعهّد أردوغان في كلمةٍ متلفزة عقب الانفجار بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وصفه بـ "الشنيع" مشيراً في الوقت ذاته إلى ضلوع امرأة، وقال إنهم "سينالون عقابهم".

وسبق لمدينة اسطنبول أن تعرّضت لحادثٍ مماثل عام 2017، عندما هاجم مسلحون من تنظيم "داعش" ملهى ليلي في حي أورتاكوي، تسبب حينها بمقتل 39 شخصاً.

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