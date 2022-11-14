سیاسة

القنصلية العراقية في تركيا تعلن إصابة 4 عراقيين في تفجير اسطنبول

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العراق تركيا اسطنبول تفجير اصابة عراقيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القنصلية العراقية في تركيا، اليوم الاثنين، عن إصابة أربعة عراقيين في الانفجار الذي وقع أمس في شارع الاستقلال باسطنبول.

وتسبب تفجيرٌ ضرب شارع الاستقلال السياحي وسط اسطنبول، أمس الأحد، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالةٍ حرجة، في آخر إحصائية رسمية.

وقالت القنصلية في بيانٍ لها، إنها "تابعت باهتمام كبير حادث التفجير الإرهابي في منطقة تقسيم، حيث تحرك القنصل العام مباشرة بعد الحادث إلى الجهات التركية المختصة لمعرفة عدد الضحايا من الجالية العراقية".

وأضاف البيان، أن "عدد الجرحى العراقيين جراء الانفجار، بلغ أربعة جرحى، ثلاثة منهم إصاباتهم طفيفة، حيث تم إسعافهم وإخراجهم  من المستشفى".

وتابع أن "الجريح الرابع يخضع حالياً لعملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة"، مؤكداً أن "القنصلية تتابع مع إدارة مستشفى ششلي كولون حالته الصحية".

وفي وقتٍ متأخر من مساء الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن اعتقال الشخص الذي زرع قنبلةً في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

واتّهم صويلو حزب العمال الكوردستاني بمسؤوليته عن العملية، معلناً اعتقال شخصٍ "متّهم" بوضع قنبلة في مكان التفجير بشارع الاستقلال.

وعقِب التفجير، تعهّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمةٍ متلفزة بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وصفه بـ "الشنيع" مشيراً في الوقت ذاته إلى ضلوع امرأة، وقال إنهم "سينالون عقابهم".

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