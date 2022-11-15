خلال كلمةٍ له في قمة العشرين.. بماذا طالب رئيس "فيفا" دول العالم؟

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالةً إلى دول العالم، دعاهم فيها إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، تزامناً مع مونديال 2022 في قطر.

وينطلق يوم الأحد القادم في 20 نوفمبر تشرين الثاني، أولى مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تحتضنها دولة قطر حتى الـ 18 من شهر ديمسبر كانون الأول المقبل.

وخلال كلمةٍ ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في بالي بإندونيسيا، اعتبر إنفانتينو أن المونديال يمكن أن يكون بمثابة "حافز إيجابي" في الحرب الأوكرانية التي بدأت منذ نحو تسعة أشهر.

وقال في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين: "أناشدكم جميعاً التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم".

وأضاف "إذا لم يكن هناك وقفٌ كامل لإطلاق النار، يمكن "إقامة بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار".

واستبعد "فيفا" روسيا من بطولاته بعد أيامٍ من الحرب التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسبب بإقصائها من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفي الوقت الذي طلب من قادة المجموعة التوقيع على كرة قدم تذكارية، قال رئيس الاتحاد الدولي "دعونا ننتهز هذه الفرصة لفعل كل ما في وسعنا للبدء في وضع حد لجميع النزاعات".

وكان الاتحاد الدولي قد حثّ بداية نوفمبر تشرين الثاني الجاري، الدول المشاركة في مونديال قطر، على التركيز على كرة القدم وعدم السماح بجرِّ هذه الرياضة إلى "معارك" إيديولوجية أو سياسية.

وتعرّضت قطر لانتقاداتٍ كثيرة بسبب حالات وفاة وإصابات عمالٍ أجانب بنوا معظم الملاعب، وأسباب تتعلق بأجورهم غير المدفوعة.