الكويت ترصد إصابة مواطن عائد من العراق بالكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن اكتشاف إصابة بمرض الكوليرا لمواطن عائد من العراق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها رصدت الإصابة بعد أن ظهرت على المواطن "أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض".

وأشارت إلى أنه "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء".

إلى ذلك نقلت صحيفة (الراي) عن مصادر صحيّة أن حالة الإصابة بمرض الكوليرا التي تم رصدها تعود لمواطن قادم من العراق.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن رجال الجمارك أحبطوا محاولة تهريب 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش إلى الكويت قادمة من العراق.