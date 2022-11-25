صحة وبیئة

الكويت ترصد إصابة مواطن عائد من العراق بالكوليرا

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى وزارة الصحة الكويتية
مبنى وزارة الصحة الكويتية
الشرق الاوسط وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن اكتشاف إصابة بمرض الكوليرا لمواطن عائد من العراق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها رصدت الإصابة بعد أن ظهرت على المواطن "أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض".

وأشارت إلى أنه "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء".

إلى ذلك نقلت صحيفة (الراي) عن مصادر صحيّة أن حالة الإصابة بمرض الكوليرا التي تم رصدها تعود لمواطن قادم من العراق.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن رجال الجمارك أحبطوا محاولة تهريب 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش إلى الكويت قادمة من العراق.

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق يضع خطة لنشر حرس الحدود على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا
  22:46 2022/11/23
کوردستان

إسبانيا تُكشِر عن أنيابها بسباعية تاريخية في شباك كوستاريكا في مونديال 2022
  21:09 2022/11/23
کوردستان

ريشي سوناك لمسرور بارزاني: علاقاتنا التاريخية اليوم أقوى من أي وقت مضى
  18:50 2022/11/23
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف