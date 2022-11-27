نيجيرفان بارزاني يزور بغداد استكمالاً لاجتماعاته مع القيادات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، 27 تشرين الثاني 2022، إلى بغداد في زيارة تستغرق يوماً واحدا، لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية.

وألغى نيجيرفان بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته السابقة، وعاد إلى إقليم كوردستان، للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك.

ومن المقرر أن يكمل رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين.