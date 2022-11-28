سیاسة

الداخلية العراقية تفرض 15 مليون دينار على المخالفين لهذه الشروط!

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق وزارة الداخلية الغرامات المالية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمصانع المخالفين لشروط السلامة العامة، في خطوةٍ للحدِّ من اندلاع الحرائق.

وشهدت مدنٌ عراقية خلال الفترة الماضية، حوادث حريق، شملت مشاريع تجارية، آخرها حريقان اندلعا في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد، جودت عبد الرحمن، إن "المديرية قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمحال المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار، إلى 15 مليون دينار أو معاقبته بإغلاق المشروع لحين رفع المخالفة".

وعزا سبب هذا القرار "لغرض الحد من حوادث الحريق"

وقُتِل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 شخصاً، بينهم ضباط في فرق الدفاع المدني، جراء حريقٍ شبَّ مطلع نوفمبر تشرين الأول الجاري، في مخازن تجارية بمنطقة الوزيرية وسط بغداد.

واعتبر  عبدالرحمن في حديثٍ لصحيفة الصباح العراقية، الاثنين، أن "قيمة الغرامة السابقة لا تتناسب مع حجم المخالفة".

وأشار إلى أن أصحاب المشاريع "يحققون أرباحاً مالية كبيرة، ولا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بارتفاع حوادث الحريق".

وتواجه فرق الدفاع المدني "صعوبةً في إلزام الدوائر والمؤسسات بشروطها لتوفير أدوات السلامة، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري"، بحسب الصحيفة.

وقال عبد الرحمن، "قررت المديرية إنشاء 100 مركز جديد تضاف إلى المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 225 مركزاً، وزيادة الطاقات الشابة العاملة فيها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف