البنتاغون: قلصنا الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات المشتركة في شمال سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل غزو بري تخشاه من جانب القوات التركية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين، لم تتوقف العمليات ضد تنظيم داعش، ولكن تعين تقليص الدوريات، لأن قوات سوريا الديمقراطية خفضت عدد الدوريات الخاصة بها، وفق ما أوردت رويترز.

كما أضاف رايدر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريباً.

وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم الثلاثاء، أنه لا يزال يخشى غزواً برياً تركياً على الرغم من التأكيدات الأميركية، وذلك على وقع التهديدات التركية الجديدة بتنفيذ توغل بري في الشمال السوري.

وأضاف أنه لن يعول على الدفاعات الجوية "الضعيفة" نسبياً، التابعة لقوات الأسد، بعد أن عبر في وقت سابق عن أمله في أن تساعد في الدفاع عن قواته من ضربات أنقرة الجوية، بحسب رويترز.

إلى ذلك، كرر التشديد على أنه يأخذ التهديدات التركية على محمل الجد.

وتشن أنقرة منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد اهداف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعدما اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بجروح.

وخلال السنوات الماضية شنت تركيا 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، كما أرست ودعمت وشكلت فصائل سورية مسلحة موالية بشدة لها في المنطقة.