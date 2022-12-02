الصحة الإتحادية تكشف أسباب إلغاء المطالبة ببطاقة التلقيح

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الصحة الإتحادية يوم الخميس، أسباب إصدار قرار إلغاء المطالبة ببطاقة اللقاح الدولية في المطارات، فيما أشارت الى أن السلالة الأخيرة لفيروس كورونا لم تسجل أية مخاطر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، إن "قرار الغاء المطالبة ببطاقة اللقاح الدولية جاء أسوة بباقي الدول، إلا أن فيروس كورونا لم ينته ومازال موجوداً".

وبين أن "السلالة الأخيرة للفيروس خفيفة ولم تسجل أية مخاطر".

وأوضح، أن "دوائر الصحة مازالت مستمرة بعملية تقديم اللقاح للمواطنين والجرعات متوفرة فيها".

وأكد، أن "الوباء لم يختف حتى الان"، مضيفا ان "إقبال المواطنين على أخذ اللقاح قل بشكل كبير خاصة مع ظهور موجات خفيفة للفيروس، إذ أن الخوف كان الدافع بإقبال الناس على أخذ اللقاح في بداية الفيروس وظهور موجات خطيرة منه".