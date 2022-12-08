عبدي: رفضنا عرضا روسيا بتسليم مناطق نفوذنا بحلب لقوات الأسد

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الأربعاء، إن قواته رفضت عرضا روسيا بتسليم مناطق نفوذ "قسد" بحلب، للقوات الحكومية.

وقال مظلوم عبدي في لقاء أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، أن أنقرة "خرقت تفاهمات كانت أجرتها سابقًا، سواء مع روسيا أو مع أمريكا، ما عرضها لضغط كبير أدى إلى انخفاض القصف في نهاية المطاف".

وأضاف عبدي أن "قوات سوريا الديمقراطية قد استعدت بشكل جيد، ففي مناطق كوباني، ومنبج، وتل رفعت، لم تخسر قواته أي جريح رغم حدة القصف"، على حد تعبيره.

وأشار الى أن هذه المعطيات دفعت تركيا للتراجع، كونها "لم تحقق أهدافها المرجوة من التصعيد".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن عبدي رفض عرضا روسيا بتسليم مناطق نفوذ "قسد" شمال شرقي حلب لقوات الأسد، معتبرًا أن الهجوم البري التركي "سيشكّل مشكلة للنظام لا لـ(قسد)".

وشنت تركيا هجمات جوية وبالمدفعية منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، على عشرات المواقع والأهداف في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، وذلك بعد أن اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بالضلوع في تفجير إسطنبول.