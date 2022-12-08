باريس تؤكّد أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوباتٍ جديدة على إيران

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوباتٍ جديدة على إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد روسيا بطائراتٍ مسيّرة، بحسب الخارجية الفرنسية.

وقال مصدران دبلوماسيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، إنه من المتوقع الموافقة على العقوبات الجديدة وإقرارها يوم الاثنين.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على طهران مرتين متتاليتين منذ اكتوبر تشرين الأول الفائت، شملت تجميد أصول وفرض حظر سفر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، الخميس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "سيناقشون تحديد الأفراد والكيانات المتورطة في الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين، إضافة إلى الكيانات التي تصدر الطائرات المسيرة إلى روسيا".

وأفاد مصدر بأن 21 فرداً وكياناً واحداً سيتعرضون لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما توجد 10 مقترحات بشأن الطائرات المسيرة.

وفي الوقت الذي تنفي موسكو استخدام المسيّرات الإيرانية في هجماتها على مدنٍ أوكرانية، قالت إيران في وقتٍ سابق، إنها صدّرت عدداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل الحرب.

وتشهد معظم المدن الإيرانية احتجاجاتٍ شعبية منذ الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي، رداً على وفاة مهسا أميني في أحد سجون شرطة "الأخلاق" بالعاصمة طهران.

وتقول منظماتٍ حقوقية إيرانية معارضة تعمل خارج البلاد، إن قوات الأمن تواجه المتظاهرين بأعمال عنف أسفر عن مقتل المئات، واعتقال أكثر من 14 ألف آخرين.

وقالت القوى الغربية إن إيران تواصل تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، معربةً عن اعتقادها أن طهران ستزود موسكو بصواريخ باليستية قريباً، بحسب فرانس برس.