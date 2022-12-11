سیاسة

مسرور بارزاني: الاتحاد النسائي لعب دوراً رائداً في تدريب القيادات النسائية

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کوردستان مسرور بارزاني حكومة الاقليم اتحاد النساء

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن الاتحاد النسائي لعب دوراً بارزاً في تدريب العديد من القيادات النسائية.

جاء ذلك، خلال تهنئةٍ لـ مسرور بارزاني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد النسائي الكوردستاني الذي يصادف الـ 11 ديسمبر كانون الأول من كل عام.

وأشار إلى أن "الاتحاد النسائي الكوردستاني له تاريخ سيادي في مختلف مراحل نضال الشعب الكوردي التحريري، لا سيما في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمرأة الكوردية من أجل الحرية والمساواة".

وأكد مسرور بارزاني في تهنئته، أن الاتحاد النسائي "لعب دوراً بارزاً في تثقيف العديد من القيادات النسائية".

وفي ختام رسالته، أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالنضال الدؤوب لاتحاد نساء كوردستان، مؤكداً دعمه لنضالهن وعملهن وأنشطتهن والدفاع عن حقوق المرأة.

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