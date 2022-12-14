نيجيرفان بارزاني و ألينا رومانوسكي يبحثان حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، و سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، حزمة من المواضيع.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لألينا رومانوسكي، والوفد المرافق في أربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء بحث الزيارة الاخيرة لرئيس الإقليم إلى بغداد ولقائه بالمسؤولين في الحكومة الاتحادية والعمل على توطيد العلاقة بين أربيل وبغداد، وحل المشاكل على أساس الدستور والنظام الاتحادي".

‏وأضاف البيان، أن الجانبين أكد ضرورة "العمل المشترك بين أربيل وبغداد والجهات السياسية واتفقا في الرأي على ضرورة دعم الحكومة الجديدة في العراق، مؤكدين على أن الفرصة سانحة لحل مشاكل العراق وتنفيذ البرنامج الحكومي ".

‏واكد الجانبان أيضا على "ضرورة تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية والحكومات إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة النازحين إليها".

‏وأشار نيجيرفان بارزاني الى "ضرورة وجود تفاهمات ورؤية مشتركة لكيفية إدارة البلاد وثرواتها و العمل على توفير الخدمات للمواطنين وتوفير الأمن والاستقرار".

‏وجرى التباحث أيضا حول أهمية حفظ المناطق الحدودية والتنسيق بين أربيل وبغداد بهذا الشأن وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق وإقليم كوردستان وعملية إعادة التنظيم قوات البيشمركة وعلاقة العراق بدول الجوار".