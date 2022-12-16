الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة وتشكل حالة من الضباب صباحاً.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت ، في المنطقتين الوسطى والشمالية، سيكون صحواً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر خاصة في اقسامها الغربية ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع اقسام البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الاقسام الغربية في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً يتحول الى غائما جزئيا ابتداءً من اقسامها الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".