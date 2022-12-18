هيئة الأنواء تتوقع تساقط أمطار رعدية الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن " طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً في المنطقة الوسطى ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر ، وفي المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخقض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".