إقليم كوردستان واليونسكو يناقشان التعاون القضائي وحماية الصحفيين

أربيل (كوردستان 24)- عقدت محكمة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، لقاءاً مع مكتب اليونسكو في العراق، حول أطر التعاون المشترك لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن بيانٍ للمحكمة، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في أربيل عقد لقاءً مهماً مع مكتب اليونسكو في العراق".

ونوقش خلال اللقاء "أطر التعاون المشترك لتنفيذ مشروع كسر حاجز الصمت، الممول من السفارة الهولندية في العراق، لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب".

واتّفق الجانبان على "تنفيذ نشاطات المشروع في الجزء المتعلق بإقليم كوردستان، بما يدعم تطوير الفهم المتبادل بين القضاة وبين الصحفيين".

وأوضح البيان، أن"مسؤول المشروع ضياء صبحي نقل تجربة مجلس القضاء الأعلى في بغداد بإنشاء محاكم النشر والإعلام وانخراط قضاة تلك المحاكم في نشاطات المشروع، بما يدعم تحقيق بيئة آمنة وسليمة لممارسة حق حرية التعبير عن الرأي".

وأضاف "تم التواصل مع الادعاء العام في محافظة دهوك والقضاء بمحافظة السليمانية، وسيشهد العام الجديد نشاطات خاصة للقضاة في هذه المحافظات برعاية اليونسكو".

ومن المقرر أن تشمل النشاطات "مجتمع الصحافة والإعلام والناشطين في الفضاء الرقمي"، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24.

وأوضح أن "منظمة اليونسكو في العراق تسعى إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المركز والإقليم على حد سواء، واعتماد المعايير الدولية والدستورية بما يحقق السلم والتماسك الاجتماعي عبر برامجها ومشاريعها التي تنفَّذ في البلد".