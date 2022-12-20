ألمانيا ترفض التحقيق مع سياسيٍ وصف أردوغان بعبارةٍ غير لائقة

أربيل (كوردستان 24)- رفض الادعاء العام الألماني بمدينة هيلدسهايم، الاثنين، التحقيق مع سياسيٍ ألماني وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعبارةٍ غير لائقة.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء الألماني، في تصريحٍ لوسائل إعلامٍ ألمانية، إن الادعاء "لا يرى في ما قاله السياسي، اشتباهاً مبدئياً بارتكاب جريمة".

وكان السياسي الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، فولفغانغ كوبيكي، قد وصف أردوغان نهاية سبتمبر أيلول الفائت، في تعليقٍ على سياسة الهجرة للرئيس التركي، بأنه "فأرٌ صغير في الصرف الصحي".

وقال حينها "حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ نحو 200 ألف من تلك الإجراءات، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء". وأضاف أن "فئران الصرف الصحي لطيفة، لكنها أيضاً ذكية ومراوغة".

وقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شكوى جنائية ضد السياسي الألماني، بسبب وصفه إياه بعبارة غير لائقة، كما استدعت أنقرة السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال المحامي، مصطفى كابلان، إنه قدم شكوى جنائية، نيابةً عن أردوغان لدى مكتب المدّعي العام في هيلديسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الادعاء الألماني، إن الواقعة "لا تتعلق في نظر الادعاء بـإهانة رسمية، لأن التصريح لم يصدر بلا سياق؛ بل إن له مرجعية موضوعية".

وأضافت "رغم أنه ينطوي على مبالغة كبيرة، فإنه يعد مفهوماً بالنسبة للأطراف الخارجية التي تتحلى بالموضوعية".

كما رأى الادعاء أيضاً أن التصريح "محمي بالحق في التعبير الحر عن الرأي، لاسيما وأن حدود النقد المسموح به في حالة السياسيين أوسع كثيراً مما هي عليه في حال الأفراد العاديين".