سیاسة

نتنياهو يعرض حكومته على الكنيست الخميس المقبل

ويستعد نتانياهو البالغ 73 عاماً لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة
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رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو
الشرق الاوسط الكنيست الإسرائيلي نتنياهو الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الكنيست، الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتانياهو سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي الخميس.

بعد فوزه في الانتخابات في الأول من تشرين الثاني نوفمبر، حصل نتنياهو على تفويض لتشكيل حكومة تدعمها أحزاب يهودية متشددة والكتلة اليمينيّة.

ويستعد نتنياهو البالغ 73 عاماً لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة.

وقال رئيس البرلمان ياريف ليفين في بيان إن "التصويت على تشكيلة الحكومة سيجرى في الساعة 11:00 صباحاً (09,00 بتوقيت غرينتش) الخميس في جلسة خاصة للكنيست".

وكان نتنياهو قد أعلن الأربعاء أنه شكّل حكومة جديدة يتوقع محللون أنها ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

تشمل الأصوات القيادية داخل الائتلاف الجديد إيتمار بن غفير من حزب القوة اليهودية الذي يُرجح أن يكون وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموطريتش من تحالف الصهيونية الدينية المتوقع تكليفه الوزارة المسؤولة عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما عرض نتنياهو منصبًا بارزاً على أرييه درعي من حزب شاس الديني المتشدد، علماً أنه لا يمكنه حالياً شغل حقيبة وزارية بسبب إدانات سابقة بارتكاب مخالفات ضريبية.

لكن من المتوقع أن يقرّ البرلمان تشريعاً لإزالة تلك العقبة أمام درعي، وستتم القراءتان الثانية والثالثة لمشروع القانون يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبنيامين نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.

 

المصدر: فرانس برس

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