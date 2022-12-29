سیاسة

مسؤول: أربيل شهدت أعلى معدل انجاز للمشاريع الخدمية خلال عام 2022

author_image سوار أحمد
کوردستان قائمقام اربيل نبز عبد الحميد المشاريع الخدمية

أربيل (كوردستان 24)- قال قائمقام أربيل نبز عبد الحميد يوم الأربعاء، انه خلال 2022، شهدت أربيل أعلى معدل في إنجاز المشاريع الخدمية بمختلف المجالات.

وقال نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي، إن قضاء اربيل أكبر الأقضية في المحافظة وحدوده تمتد من مركز المدينة إلى ناحيتي شمامك وبحركه إضافة إلى أكثر من 100 قرية.

وأضاف عبد الحميد في المؤتمر الذي استعرض من خلاله النشاطات والفعاليات التي قامت بها القائممقامية، أن الأموال التي أُنفقت على المشاريع الخدمية المختلفة خلال هذا العام بلغت 42 مليار دينار.

وتابع إن أعلى معدل في انجاز المشاريع تحقق خلال العام 2022، ونأمل في العام 2023 أن تتصاعد وتيرة انجاز المشاريع أكثر وفقا للخطة المعدة لذلك.

وتابع عبد الحميد بالقول إن لجنة القائممقامية المشرفة على متابعة الاسواق والاماكن العامة أغلقت 348 محلا مخالفا خلال العام 2022.

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