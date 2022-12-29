4 دول تدعو طهران إلى تسوية النزاع بشأن تحطّم الطائرة الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- دعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، طهران، إلى تسوية نزاعٍ يتعلّق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية طائرة ركاب قبل نحو 3 سنوات.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الأوكرانية في الـ 8 يناير كانون الثاني 2020، بعد وقتٍ قصير من إقلاعها من مطار طهران، أسفر عن مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصاً.

وقالت إيران حينها، إن الحرس الثوري أسقط الطائرة بطريق الخطأ، وأرجعت السبب إلى خلل في الرادار وخطأ من مشغل دفاع جوي، في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

ووقّعت الدول الخمس على معاهدة مونتريال الدولية عام 1971 والتي تلزمها بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها.

وفي حال لم تتمكن تلك الدول من تسوية نزاعاتها في غضون 6 أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية، بحسب رويترز.

ومعظم ضحايا الطائرة الأوكرانية مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى إلى محاسبة إيران الرافضة لفرضية استهداف الطائرة بشكلٍ متعمّد.

وقالت الدول في بيانٍ مشترك "اتخذنا إجراءات ملموسة، لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع".

مضيفة "طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع عملاً بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني للعام 1971".

وانهارت المحادثات المباشرة مع إيران، في وقتٍ سابق من هذا العام، عندما قالت مجموعة التنسيق إن محاولاتها لحلِّ المسألة من خلال المفاوضات "غير مجدية".