رئيس حكومة الإقليم يخصّص نحو ملياري دينار لتخفيف آثار السيول

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص نحو ملياري دينار للتخفيف من آثار السيول والفيضانات على مدينة أربيل وضواحيها.

ففي إطار اهتمام الحكومة التاسعة بخدمة مواطني إقليم كوردستان ومراعاة المصلحة العامة، وافق رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، على تخصيص مليار و985 مليون دينار للتخفيف من آثار الفيضانات على قرية "كردجوتيار" قرب أربيل.

وسيخصص هذا المبلغ نقداً وعلى مراحل، من ضمن الميزانية الاستثمارية لوزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان.

وتأخذ حكومة الإقليم على عاتقها، مسألة منع الفيضانات وتخفيف الأضرار على مدن كوردستان، وذلك باتّخاذ إجراءاتٍ مختلفة لتحقيق هذا الغرض.