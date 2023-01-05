هيئة السياحة: ستتم مخالفة المواقع السياحية غير الملتزمة باعتماد اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان أمل جلال، يوم الأربعاء، انه ستتم مخالفة المواقع السياحية، التي لا تلتزم باعتماد اللغة الكوردية في قوائمها، مشيرة الى انه لن يتم تجديد رخص العمل لها.

وقالت أمل جلال خلال مشاركتها في برنامج لفضائية كوردستان 24، ان هيئة السياحة مصرة على تنفيذ القرار، متعهدة في الوقت نفسه بمخالفة المنتجعات والأماكن السياحية التي لم تعتمد اللغة الكوردية حتى الآن، كلغة رئيسية في اللوحات وقوائم تقديم الطعام.

وأشارت جلال الى أنه قد مر حتى الآن شهران على اتخاذ القرار، وبقي شهر واحد وبعد انقضاء المدة ستقوم الجهات المعنية بمخالفة كل من لا يلتزم بالقرار.

من جهة أخرى أكدت رئيسة هيئة السياحة على ضرورة أن تلتزم الوجهات السياحية بأن يكون 30 بالمئة من موظفيها والعاملين لديها، من مواطني إقليم كوردستان.

ووجّهت هيئة السياحة في وقت سابق، بجعل اللغة الكوردية، الرئيسية في اللوحات وقوائم تقديم الطعام في المنتجعات والوجهات السياحية.

وجاء في كتاب رسمي للهيئة، ان الهيئة ألزمت كافة الفنادق والموتيلات، والمقاهي والمطاعم والوجهات السياحية، بجعل اللغة الكوردية لغة رئيسية لقائمة العروض الغذائية ولوحات الاسماء التجارية لأماكنها.

ويمكن لكافة الوجهات السياحية إضافة أي لغة أخرى في كتابة اللوحات وقوائم الطعام، بشرط أن تكون اللغة الكوردية هي الرئيسية.

وأكدت الهيئة أنه تم تكليف لجان خاصة بمراقبة تنفيذ القرار، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بالقرار.