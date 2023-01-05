صحة وبیئة

"حاج عمران" تكتسي بالبياض والفرق المختصة تفتح الطرق

author_image سوار أحمد
کوردستان حاج عمران الثلوج فتح الطرق

أربيل (كوردستان24)- اكتست ناحية حاج عمران الحدودية والمناطق الواقعة في أقصى شمال أربيل، بالثلوج التي وصلت الى ارتفاع خمس سنتيمترات، بحسب ما ذكر مراسل كوردستان 24.

وقال مراسل كوردستان 24؛ أن  ناحية حاج عمران والمناطق المحيطة بها، تشهد تساقطا للثلوج منذ اليلة الماضية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف ان فرق مديرية إصلاح وحماية الطرق في سوران تعمل على إزالة الثلوج، لكن درجات الحرارة المنخفضة شكلت طبقة من الجليد مما خلق صعوبة في تنقل المركبات.

وعادة يتوافد السواح الذين يقدمون من وسط العراق وجنوبه ومن سكان الإقليم، الى اقليم كوردستان حين تتكلل جباله بالثلوج للعب بالثلج وأخذ الصور التذكارية.

وآلت حكومة كوردستان اهتماما كبيرا بالمرافق والمناطق السياحية خلال السنوات القليلة الماضية في مسعى لجعل السياحة دخلا اساسيا للاقليم.

ب

 

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