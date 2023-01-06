سیاسة

السوداني يرحب بالمشجعين.. ويؤكد أن بطولة خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في المحبة والتآخي

واختتم بالقول: "بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام"
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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق بطولة خليجي 25 البصرة السوداني المباراة الافتتاحية

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة بالمشجعين، مؤكداً أن بطولة خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي.

وكتب السوداني على حسابه في تويتر، "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25، على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق".

وأضاف، أن "هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح".

واختتم بالقول: "بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".

 

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