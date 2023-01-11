سیاسة

العراق يطلق حملةً للحدِّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية

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وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو- وكالات
وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو- وكالات
العراق إيفان فائق جابرو وزارة الهجرة العراقية الهجرة غير الشرعية المخدرات النزوح

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية، عن إطلاق الحملة الوطنية للحدِّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية في البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في كلمةٍ لها خلال الملتقى الدولي الأول للنزوح والهجرة الدولية، الأربعاء، "تقرر إطلاق الحملة الوطنية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك".

وجدّدت جابرو  "دعمها للعودة الطوعية ورفضها العودة القسرية للعراقيين المتواجدين في دول المهجر"، مؤكّدةً على "ضرورة تعريف الناس بمساوئ الهجرة غير القانونية وانعكاساتها السلبية على المجتمع في جميع نواحي الحياة".

وأضافت "عملنا على إقناع المسؤولين في دول المهجر بالتعامل مع العراقيين بشكلٍ إنساني ينطبق مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

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وأوضحت أن "الوزارة مستمرة بالتواصل مع فئات العناية في الخارج ونستمع إلى مشاكلهم ونحاول حلّها، سواء ما يتعلق بإصدار مستمسكات ثبوتية أو إنجاز المعاملات الضرورية". 

وشددت جابرو على حاجة العراق إلى خبرات وكفاءات أبنائه "ليشاركوا في بناء البلد والنهوض به في جميع القطاعات"، معربةً عن خشيتها من وقوع الشباب العراقي "في يد عصابات الاتجار بالبشر أو المتاجرين بالأعضاء البشرية".

 

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