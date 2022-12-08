سیاسة

وزارة الهجرة تُعلن عودة أكثر من 280 نازحا من مخيمات أربيل

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة عودة النازحين اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو يوم لخميس، عن عودة أكثر من 280 نازحاً من مخيمات أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه  "تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح في البلاد، أعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عن عودة (286) نازحاً من مخيمات اربيل". 

وأضافت، أن "النازحين من مخيمات محور الخازر وحسن شام u3 في محافظة اربيل عادوا الى مناطق سكناهم الأصلية في (مركز الموصل والقيارة وتلعفر وبيحي وصلاح الدين)".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف