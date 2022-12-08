وزارة الهجرة تُعلن عودة أكثر من 280 نازحا من مخيمات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو يوم لخميس، عن عودة أكثر من 280 نازحاً من مخيمات أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح في البلاد، أعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عن عودة (286) نازحاً من مخيمات اربيل".

وأضافت، أن "النازحين من مخيمات محور الخازر وحسن شام u3 في محافظة اربيل عادوا الى مناطق سكناهم الأصلية في (مركز الموصل والقيارة وتلعفر وبيحي وصلاح الدين)".