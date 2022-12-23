سیاسة

وزارة الهجرة تقترح إعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة النازحين العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الخميس، ان وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، قدمت مقترحا للجهات المعنية، بإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم عبر تطبيق خيارين، وذلك عبر اجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وسياسيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عودة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاماً مهنياً".

وبين أن "البرنامج الحكومي تضمن عدة فقرات خاصة عن عودة النازحين، بينها ملفا نازحي سنجار وجرف النصر".
وأضاف جهانكير، أن "الوزارة اتخذت إجراءات عدة عن طريق سلسلة من الاجتماعات مع اللجان المشكلة لعودة النازحين".

وأشارت إلى أن "وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، عقدت سلسلة من الجولات على مستوى الحكومة الاتحادية أو قادة سياسيين وأمنيين، لترتيب ومعرفة وجهات نظر هذه المؤسسات بإعادة النازحين".


ولفت إلى أن "الوزارة طرحت مقترحاً مع الجهات المسؤولة، يتمثل في أن تكون عودة النازحين بتطبيق خيارين الأول حسب المؤشرات الأمنية المشجعة لعودتهم أو أن تكون العودة على شكل وجبات ومراحل "، مؤكداً أن "العمل جار على المقترح المطروح".

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