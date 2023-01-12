مدير عام الجمارك يجري جولة ميدانية في المراكز الجمركية ويصدر عدداً من التوجيهات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى مدير الهيئة العامة للجمارك شاكر محمود الزبيدي جولة ميدانية إلى المراكز الجمركية في المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة، اليوم الخميس، وأصدر عدداً من التوجيهات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي أجرى جولة ميدانية في المراكز الجمركية التابعة إلى مديرية جمرك المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة رفقة معاون مدير عام الهيئة وعدد من مديري أقسام مقر الهيئة".

وأضاف البيان أن "الزبيدي وجه إثر وصوله بتسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تطوير العمل الجمركي، وترأس اجتماعاً موسعاً مع مدير شرطة الجمارك ومدير منفذ أم قصر الشمالي ومديري أقسام المركز وأصدر عدداً من التوجيهات، أهمها إنجاز معاملات الإعفاءات كافة وبالسرعة القصوى، و إنجاز تخليص المواد الكيميائية الخطرة بسرعة وانسيابية عاليتين، و تكليف معاون المدير العام للإشراف بمتابعة جميع الإعفاءات الكمركية، إضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 وتطبيقه بالصورة الصحيحة من قبل شرطة الجمارك والخاص بالحراسة الجمركية، فضلاً عن استمرار الدوام في يومي الجمعة والسبت لإنهاء موضوع الإعفاءات الكمركية".

وتابع البيان أن "الزبيدي أشاد بالجهد الاستثنائي الذي يبذله موظفو الهيئة العامة للجمارك في المراكز الجمركية وإسهامهم في ارتفاع الإيرادات المالية التي ترفد الخزينة العامة للدولة".