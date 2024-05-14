القوات الأمنية تفض نزاعاً عشائرياً شرقي بغداد

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالات أنباء محلية، عن مصادر أمني، اليوم الثلاثاء 14 أيار 2024، بوقوع نزاع عشائري عنيف شرقي بغداد.

وأكدت المصادر، أن "النزاع وقع بين عشيرتي (بني كعب) وعشيرة (البو دراج) في منطقة الشعب - حي الجزائر دون الإشارة إلى الأسباب.

وشارك عناصر من سرايا السلام في النزاع بإطلاق العيارات النارية، على عشيرة البو دراج مما ادى الى تدخل القوة الماسكة "الفرقة الخامسة لواء 19 " واعتقال بعض الاشخاص.

وتواظب الداخلية العراقية، على دعوة عشائر البلاد إلى الابتعاد عن لغة السلاح، خاصةً في النزاعات والمناسبات، من خلال ورش عمل تنظّمتها وزارة الداخلية في قيادة الشرطة الاتحادية، مع عددٍ من الشيوخ والوجهاء.

وتهدف تلك الورش، وفق بيانٍ للداخلية، إلى مناقشة إجراءات مكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع، كانتشار الأسلحة غير المرخصة واستخدامها بشكل غير قانوني.

وتطالب الداخلية العراقيين إلى ضرورة "تسليم الأسلحة غير المرخصة للدولة، لأن هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي".

في أيار 2003 دعت الداخلية العراقية "جميع الشيوخ والوجهاء إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي".

كما دعتهم إلى "الابتعاد عن لغة السلاح، خاصةً خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض إلى إطلاق العيارات النارية"، التي تتسبّب بوقوع ضحايا.