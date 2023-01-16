سیاسة

نائب رئیس برلمان كوردستان والمسۆول الجدید لمكتب الاتحاد الاوروبي يجتمعان في أربيل

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أربيل(كوردستان24)- ناقش نائب رئيس برلمان كوردستان ومسؤول مكتب العلاقات الجديد للاتحاد الاوروبي في أربيل الوضع السياسي في كوردستان والعراق والمنطقة .

نشر نائب مسؤول برلمان كوردستان هيمن هورامي على حسابه في فيسبوك اليوم 16 كانون الثاني 2023 ، أستقبلنا الدكتور توركيلد بيزك مسؤول مكتب العلاقات الجديد للاتحاد الاوروبي في أربيل .

وقال هورامي بمناسبة تسلم الدكتور توركيلد بيزك مهام عمله الجديد في مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي في أربيل قدمنا التهاني له متمنين له النجاح في مهامه الجديدة .

وأضاف هورامي ، ناقشنا الوضع السياسي في أقليم كوردستان وأخر المستجدات السياسية والامنية في العراق والمنطقة بشكل عام ، وتم التأكيد على تقوية العلاقات خاصة بين برلمان كوردستان وبرلمان الاتحاد الاوروبي .

 

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