نائب رئیس برلمان كوردستان والمسۆول الجدید لمكتب الاتحاد الاوروبي يجتمعان في أربيل

أربيل(كوردستان24)- ناقش نائب رئيس برلمان كوردستان ومسؤول مكتب العلاقات الجديد للاتحاد الاوروبي في أربيل الوضع السياسي في كوردستان والعراق والمنطقة .

نشر نائب مسؤول برلمان كوردستان هيمن هورامي على حسابه في فيسبوك اليوم 16 كانون الثاني 2023 ، أستقبلنا الدكتور توركيلد بيزك مسؤول مكتب العلاقات الجديد للاتحاد الاوروبي في أربيل .

وقال هورامي بمناسبة تسلم الدكتور توركيلد بيزك مهام عمله الجديد في مكتب علاقات الاتحاد الاوروبي في أربيل قدمنا التهاني له متمنين له النجاح في مهامه الجديدة .

وأضاف هورامي ، ناقشنا الوضع السياسي في أقليم كوردستان وأخر المستجدات السياسية والامنية في العراق والمنطقة بشكل عام ، وتم التأكيد على تقوية العلاقات خاصة بين برلمان كوردستان وبرلمان الاتحاد الاوروبي .