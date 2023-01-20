اقتصاد

شركة صينية تنوي الاستثمار بـ10 مليارات دولار في إقليم كوردستان

author_image أحمد حاجي
شركة صينية تنوي الاستثمار بـ10 مليارات دولار في إقليم كوردستان
شركة صينية تنوي الاستثمار بـ10 مليارات دولار في إقليم كوردستان
کوردستان كيجوباي شركة صينية محمد شكري

أربيل (كوردستان 24)- أعربت مجموعة شركات كيجوباي الصينية، اليوم الجمعة، عن استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات بإقليم كوردستان.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري لكوردستان 24، إن "شركة كيجوباي الصينية أبدت استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في الطرق السريعة والسكك الحديدية والكهرباء والسدود في كوردستان".

وأوضح شكري "أنهم سيعملون بشكل مباشر من خلال فريق مختص لإعداد تقرير يدرس عرض الشركة الصينية".

وتعد مجموعة شركات كيجوباي الصينية، واحدة من أكبر الشركات العملاقة في العالم، ولديها مشاريع استثمارية في مختلف أنحاء العالم.

 

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