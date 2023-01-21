أسعار العملات والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 165.950 دينار عراقي

100 يورو = 175.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 200.250 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 87.000 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3700 دينار عراقي

1 دينار اردني = 2037 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 510.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 450.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي