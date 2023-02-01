سیاسة

استهداف قاعدة زليكان التركية في بعشيقة بعدة صواريخ

author_image سوار أحمد
العراق هيئة مكافحة الارهاب قصف صاروخي زليكان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، 1 شباط 2023، استهداف قاعدة زليكان التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل، بعدة صواريخ.

وذكر بيان للهيئة، انه في تماما الساعة 7:45 صباحا، تم إطلاق ثمانية صواريخ على قاعدة زليكان العسكرية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى والتي تضم قوات تركية.

ووفقا للمعلومات، سقط صاروخان داخل الثكنة وصواريخ أخرى حوله دون خسائر بشرية، ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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