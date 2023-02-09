سیاسة

النزاهة: القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، 9 شباط عن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، مبينة ان ذلك جاء بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.

وقالت الهيئة في بيان تباعته كوردستان 24  انه "تم القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي"، مبينة ان "ذلك جاء بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة".

واضافت أنَّه "سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة"، مُبيِّنةً أنَّه "تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة".

وتابعت ان "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) دولار أمريكي و(90،786,020.500) دينارٍ عراقيٍّ"، لافتة الى ان "هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة"

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