كوردستان تنشر تقرير "ديلويت" عن صادرات نفطها للربعين الثالث والرابع لعام 2022

أربيل (كوردستان 24)- نشرت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني تقرير شركة ديلويت عن الصادرات والإيرادات النفطية للربعين الثالث والرابع من عام 2022.

وذكرت حكومة الإقليم أنه "في إطار عملية التدقيق المستقلة لقطاع النفط والغاز، وكجزء من المبادرة الخاصة بالشفافية ضمن برنامج عمل مجلس الوزراء، تنشر حكومة إقليم كوردستان تقرير الربع الثالث لعام 2022، والمتعلق بالبيانات والمعلومات الجديدة عن التصدير والاستهلاك والنفقات والإيرادات النفطية من (1 تموز 2022 لغاية 30 أيلول 2022)".

وأضافت أن التقرير أكدته ودققته شركة ديلويت العالمية.

كذلك نشر الموقع الحكومي تقرير الربع الرابع للفترة من (1 تشرين الأول 2022 إلى 30 كانون الأول 2022)، وذلك بعد تأكيده وتدقيقه من ديلويت.

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