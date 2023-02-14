لأول مرة.. الغاز المصاحب يتحول إلى كهرباء في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان تحويل الغاز المصاحب في الحقول النفطية إلى طاقة كهربائية للمرة الأولى على مستوى العراق.

وتتمثل إحدى الخطوات المحوريّة للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في الحد من انبعاثات الغازات السامة، فضلاً عن إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز المهدور المصاحب لاستخراج النفط الذي يلقي بظلاله السلبية على البيئة.

وذكر الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم محطة كهرباء كرميان تستثمر الغاز المصاحب من آبار حصيرة (حسيرة) النفطية لتوليد 165 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

ودُشنت المحطة عام 2021 وبدأت الإنتاج الفعلي منذ ذلك الحين، ووفرت ما يصل إلى 118 فرصة عمل لأهالي المنطقة.

وشُيدت محطة كرميان على مساحة قدرها 35 دونماً، وتضم 180 مولداً و45 محولة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل مولد 0.9 ميغاواط، إلى جانب الإنتاج اليومي للمحطة الذي يتجاوز 100 ميغاواط وسط جهود حثيثة لرفع معدل القدرة الإنتاجية.

وتواصل التشكيلة الوزارية التاسعة العمل على الحد من انبعاثات الغازات السامة والحفاظ على البيئة من الغاز المهدور المصاحب للعمليات الاستخراجية في الحقول النفطية.

وبالإضافة إلى ما تحققه هذه المحطة من جدوى اقتصادية، فإنها ستعزز ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في حدود إدارة كرميان.