صحة وبیئة

انواء كوردستان تتوقع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء الثلوج اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في الإقليم.

وقالت مديرية الأنواء في بيان، ان حالة الطقس اليوم ستكون باردة وغائمة جزئيا، مع كثافة الحسب في المناطق الجبلية، فيما توقعت تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خلال الليل.

أما بالنسبة لطقس الغد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما، أما المناطق الجبلية فتكون شبه غائمة، متوقعة تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خلال ساعات الفجر الأولى.

وقالت الأرصاد الجوية أيضا إن درجات الحرارة غدا ستنخفض قليلا مقارنة بسجلات اليوم.

وتوقعت مديرية الأنواء أن تكون درجات الحرارة على الشكل التالي: أربيل: 10 درجة مئوية، السليمانية: 9 درجة، دهوك: 10 درجات مئوية، كركوك: 12 درجة مئوية، حلبجة: 10 درجة، زاخو: 10 درجات مئوية، سوران: 6 درجة مئوية، كرميان: 14 درجة مئوية.

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