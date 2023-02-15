حكومة كوردستان تعتزم إنشاء مجمع خاص بتجارة الأسلحة وتدريبات الشركات الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إنها تعتزم إنشاء مجمع خاص بتجارة الأسلحة وتدريبات الشركات الأمنية.

وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق تعليمات خاصة بهدف إعادة تنظيم مجال الأسلحة وعمل الشركات الأمنية ومدربيها، في إطار تنظيم سوق تجارة الأسلحة بشكل عام، ولضمان تنفيذ قانوني الأسلحة والشركات الأمنية الخاصة.

وألزمت التعليمات كل محافظة وإدارة مستقلة، بإنشاء مجمع يختص بتبادل الأسلحة النارية تحت متابعة الحكومة، بما يشمل بيع وشراء وإصلاح الأسلحة، ومكاناً خاصاً للتدريب على السلاح، بالإضافة إلى مركز لتدريب موظفي الشركات الأمنية.

وبموجب التعليمات، وإضافة إلى تحديد الخصوصية المهمة لمجمع بيع الأسلحة والتدريب ضمن معايير المساحة والبناء ومبادئ السلامة في المحافظات والإدارة المستقلة، سيتم ربط المجمع بوزارة الداخلية بنظام إلكتروني ستتابع من خلاله المعلومات المتعلقة بشراء الأسلحة وبيعها وتدريب موظفي الشركات الأمنية.

وستأخذ توجيهات وزارة الداخلية بعين الاعتبار خصوصية هذه المجمعات من حيث المساحة والمبنى والسلامة الأمنية والخدمات المتنوعة، فضلاً عن المساحات الخضراء والكافيتريات ومواقف السيارات التي تدار بشكل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص.

وتهدف حكومة إقليم كوردستان، من خلال هذه التعليمات، إلى مراقبة وتنظيم شراء وبيع الأسلحة بشكل قانوني وحظر استخدام الأسلحة خارج القانون، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة إلى تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحت المتابعة الحكومية.