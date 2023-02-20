عبد اللطيف رشيد يطالب بإطلاق "حوار جاد" مع الجوار لضمان حصة العراق من المياه

أربيل (كوردستان 24)- طالب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين بإطلاق "حوار جاد" مع دول الجوار لضمان حصة عادلة لبلاده من المياه.

جاء ذلك خلال لقائه لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أكد فيه على "ضرورة إيلاء الثروة المائية أولوية كبرى في العراق لأنها تُمثل عصب الحياة والزراعة في ظل التغيرات المناخية القاسية التي يعاني منها العالم أجمع"، حسبما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشار رشيد إلى "ضرورة إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر وإنهاء التجاوزات القائمة على مياه نهري دجلة والفرات، إلى جانب سن التشريعات والقوانين الضامنة للأمن المائي والزراعي في البلد".

وتابع "نحتاج لخارطة طريق لتنفيذ برامجنا وخططنا في هذا القطاع، حيث لدينا إمكانية لخزن كميات كبيرة من المياه وبناء نواظم على نهري دجلة والفرات لتوزيع المياه بانسيابية".

ولفت رشيد إلى "أهمية الحوار الفاعل والجاد مع دول الجوار لضمان حصة عادلة للعراق من المياه، وبما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، والعمل على إيجاد سبل تعاون وتنسيق مشترك وتبادل للخبرات".

وأكد "ضرورة البدء في تحسين الوضع الزراعي والمائي من خلال ثورة شاملة تشمل طرق الري الحديثة وغيرها، وإقامة المشاريع الضرورية في منطقة الأهوار".

وقال الرئيس العراقي إن قضية البيئة "تشكل أولوية لدينا"، منوها إلى أن "المياه الجوفية ليست ملكنا فحسب وإنما هي حصة للأجيال القادمة".