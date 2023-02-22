بتهمة التجسس.. إيران تحكم على نمسوي بالسجن سبع سنوات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت فيينا أن القضاء الإيراني حكم على أحد رعاياها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس، مؤكدة أنها استدعت السفير الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية النمسوية أعلنت توقيف الرجل في تشرين الأول/أكتوبر وقالت إنها على اتصال دائم بأسرته. وأوضحت الثلاثاء أنه "حُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس وسنتين من المراقبة في حالة حسن السلوك".

وتابعت الوزارة أنها علمت الإثنين بصدور الحكم واستدعت السفير الإيراني الثلاثاء للتعبير عن "احتجاجنا الشديد".

وأضافت أن السفير النمسوي في إيران تمكن من مقابلة الرجل خلال ثلاث زيارات للسجن منذ اعتقاله.

وأكدت الوزارة "سنواصل استخدام كل الإمكانيات لتقديم أفضل دعم قنصلي ممكن له ولجميع المواطنين النمسويين المسجونين في جميع أنحاء العالم".

وتحتجز إيران 17 شخصا من حاملي جوازات سفر غربية في إيران معظمهم مزدوجو الجنسية وبينهم اثناين من الإيرانيين النمسويين.

وتؤكد طهران أن الجميع خضعوا لإجراءات قضائية مناسبة.

لكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أنهم أبرياء ومحتجزون في إطار سياسة "احتجاز رهائن" لانتزاع تنازلات من الحكومات الأجنبية.

ويخشى نشطاء من احتمال وجود مزيد من الحالات التي لم يتم تأكيدها بعد. وأصدرت محكمة إيرانية الثلاثاء حكما بالإعدام على إيراني ألماني يقول أنصاره إنه خطف في الخارج وأعيد قسرا إلى إيران ليخضع لمحاكمة صورية. ودانت ألمانيا الحكم ووصفته بأنه "غير إنساني".