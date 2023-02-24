ثقافة وفنون

تحت شعار "حاضر وحضارة".. معرض أربيل الدولي يستقطب 350 دار نشر

تتزامن مع أيام انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب مناسبات عديدة ومنها يوم المرأة العالمي
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان معرض أربيل للكتاب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ معرض أربيل الدولي للكتاب في الثامن من الشهر المقبل بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من إقليم كوردستان والعراق والدول العربية والأجنبية تعرض نحو 1.5 مليون عنوان كتاب في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون.

والمعرض، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، اختار هذا العام "حاضر وحضارة" شعاراً لدورته الخامسة عشرة التي ستستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وقالت إدارة المعرض في بيان إن برنامج الفعاليات سيشمل 80 ندوة وجلسة حوارية وأمسية ثقافية وفنية بمشاركة عدد من المؤلفين والشعراء والمثقفين والإعلاميين من إقليم كوردستان والعراق وخارجه سيعلن عن أسمائهم تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وكانت آخر دورة للمعرض قد عقدت في نيسان أبريل 2019 ليتوقف بعدها بسبب جائحة فيروس كورونا بينما تأجل في العام الماضي بسبب تزامنه مع شهر رمضان.

ويقام المعرض على أرض بارك سامي عبد الرحمن ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، وستكون هناك مساحة مخصصة للكتبيين من أصحاب الكتب والمخطوطات النادرة، كما جرى تخصيص مساحات خارجية للمطاعم والمقاهي لاستراحة الزائرين، بحسب البيان.

وتتزامن مع أيام انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب مناسبات عديدة ومنها يوم المرأة العالمي.

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