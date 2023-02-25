ثقافة وفنون

السوداني ينعى رحيل صاموئيل: تركت تراثاً فنياً مرموقاً في السينما والمسرح

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آزادوهي صاموئيل
آزادوهي صاموئيل
العراق العراق آزادوهي صاموئيل

أربيل (كوردستان 24)- نعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت رحيل الفنانة العراقية آزادوهي صاموئيل.

وقال السوداني في بيان إنه ينعى رحيل صاموئيل "بحزن وأسى عميقين"، مشيراً إلى أن "الراحلة تركت تراثاً فنيّاً مرموقًا في شتى فنون المسرح والسينما والدراما".

وأضاف رئيس الوزراء في بيانه أن بصمة صاموئيل "ما زالت تطبع جمالَ ورُقيَّ الأعمال الفنّية الهادفة التي يستذكرها العراقيون بمحبّة وتقدير".

ويوم أمس، نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل صامويل عن عمر ناهز 81 عاماً بعد معاناة مع المرض. وتوفيت صاموئيل في غربتها بأرمينيا.

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