السوداني لوفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: العراق تجاوز المحنة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن بلاده تجاوزت المحنة وماضية نحو الازدهار.

تصريحات السوداني نقلها بيان أصدره مكتبه خلال استضافته الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد.

وبحسب البيان عبّر السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة، مجدداً توجّه العراق "نحو عقد الشراكات التنموية البنّاءة طويلة الأمد مع الأشقاء، من أجل مواجهة التحديات بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة".

وأكّد رئيس الوزراء العراقي لضيوف المؤتمر أن "بلدنا قد تجاوز المحنة، وهو ماضٍ بقوّة نحو عراق مستقل ومستقر وموحّد ومزدهر".