"الديمقراطي الكوردستاني": اجراء الانتخابات هذا العام "ضرورة" ولا موعد محدّد للاجتماع مع الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الثلاثاء 28 شباط 2023، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم خلال هذا العام، مشيرا في الوقت نفسه الى عدم وجود موعد محدّد للاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال محمود محمد للصحفيين، وذلك عقب انتهاء اجتماع مع الحركة الآشورية الديمقراطية، ان معظم القوى السياسية في إقليم كوردستان، مجمعة على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في الإقليم، خلال العام الجاري.

وقال محمد "من الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم خلال هذا العام".

وأشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الى عدم وجود أي موعد محدّد للاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لافتا في الوقت نفسه الى أنه تم بالفعل تحديد موعد للقاء في وقت سابق، "إلا أن الإتحاد الوطني قام بإلغائه".

وفي وقت سابق من اليوم عُقد اجتماع بين المكاتب الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، في مدينة أربيل.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عقد أجتماع مع الإتحاد الوطني الكوردستاني، لبحث مسألة إجراء انتخابات برلمان الإقليم.