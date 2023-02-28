أربيل وبغداد تتوصلان إلى "اتفاق نهائي" بشأن حصة كوردستان من موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت عضو في اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين أربيل وبغداد بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي في تصريح لكوردستان 24، إن حصة إقليم كوردستان في الموازنة ثبتت بنسبة 12.67 بالمئة.

وشددت على أنه تم التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن رواتب قوات البيشمركة ومستحقاتها المالية ستكون على النفقات السيادية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن حجم موازنة هذا العام يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وهي أكبر موازنة في تاريخ العراق. وقدرت الموازنة سعر برميل النفط ما بين 55 إلى 65 دولاراً.